Главреда «Вечерних Ведомостей» повторно арестовали на 14 суток

Ленинский районный суд Нижнего Тагила дал 14 суток административного ареста главреду «Вечерних Ведомостей» Владиславу Постникову за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает портал E1.ru.

В конце февраля текущего года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Telegram-канале журналиста пост от 2021 года с фотографиями, сделанными во время акции с участием членов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». На снимках можно было увидеть людей с флагами, на которых был изображен запрещенный знак — гранаты «лимонки».

Впоследствии в социальных сетях Постникова нашли еще одну запись, выложенную в 2020 году. Она была посвящена открытию волонтерского штаба и дополнена кадрами с места событий, на которых появился мужчина со значком «Н».

В первый раз Постникова задержали 28 февраля, составив в отношении его административный протокол о публичной демонстрации экстремистской символики. Тогда суд арестовал журналиста на 14 суток, и он должен был освободиться вечером 14 марта.

Ранее Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию.