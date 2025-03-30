В МЧС России рассказали о шансах на спасение людей из-под завалов в Мьянме

МЧС: под завалами в Мьянме могут оставаться люди, шансы на их спасение есть

Шансы обнаружить живых людей под завалами обрушившихся зданий после землетрясения в Мьянме есть. Об этом ТАСС заявил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

«Шанс есть всегда. Мы прилетели сюда, чтобы спасать людей», — сказал он.

29 марта спасатели российского МЧС начали ликвидировать последствия землетрясения в Мьянме.

Всего в Мьянму после землетрясения прибыли более 100 спасателей из России. Также военно-транспортный самолет с отрядом спасателей направила Белоруссия.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.