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Российские спасатели приступили к работе в пострадавшей от землетрясения Мьянме

МЧС России: спасатели начали ликвидировать последствия землетрясения в Мьянме.
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Reuters

Спасатели российского МЧС начали ликвидировать последствия землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что в столице Нейпьидо 30 марта прошло совместное заседание представителей МЧС России и руководства правительства Мьянмы. На нем было решено перебросить отряд МЧС России в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай. Туда самолетом малой авиации направили передовую группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Специалисты сориентируются на месте и первыми приступят к поисково-спасательным работам.

Всего в Мьянму после землетрясения прибыли более 100 спасателей из России. Также военно-транспортный самолет с отрядом спасателей направила Белоруссия.

28 марта в Мьянме произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. При этом их афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд.

В результате стихийного бедствия пострадало множество людей. Ряд зданий оказались повреждены, а также были разрушены исторический дворец Мандалай и мост через реку Иравади. На этом фоне в Мьянме ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.

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