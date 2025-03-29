В Мьянму после землетрясения прилетели более 100 российских спасателей

В Мьянму после землетрясения прибыли 120 спасателей из России

В Мьянму для оказания помощи после землетрясения прибыли 120 спасателей из России. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

В публикации уточняется, что два самолета ведомства приземлились в Янгоне, столице республики.

«В составе группировки — кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства», — говорится в посте.

Как отмечается, спасатели привезли оборудование для проведения поисковых работ на глубине до 4,5 м и деблокирования пострадавших и готовы к круглосуточной работе на нескольких участках одновременно. При этом они также задействуют дроны.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Власти объявили режим ЧП.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.