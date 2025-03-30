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Житель населенного пункта под Суджей рассказал, что в нем осталось всего два человека

РИА: житель курской Гончаровки заявил, что в селе осталось лишь два человека
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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В селе Гончаровка, расположенном в Суджанском районе Курской области, осталось всего два местных жителя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель Николай.

14 марта в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили этот населенный пункт.

«Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится, я не уеду», — сказал мужчина.

По его словам, на данный момент продукты есть, а обстрелов они уже не боятся.

«Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания», — заявил мужчина.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о желавших перегрызть им глотку украинцах.

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