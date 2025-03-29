Российские спасатели приступают к круглосуточной работе в Мьянме

Прибывшие в Мьянму сотрудники МЧС России планируют круглосуточно оказывать помощь по ликвидации последствий землетрясения в стране, сообщил руководитель сводного отряда спасателей Сергей Воронцов.

Он рассказал, что в его команде есть члены аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», кинологи и медики. Они имеют большой опыт работы в зоне землетрясений и оснащены высококлассным оборудованием. В МЧС намерены работать в три смены с 29 марта.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих. Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.