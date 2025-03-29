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В Махачкале арестовали фигуранта дела о взрыве в многоквартирном доме

Суд в Махачкале арестовал мастера газовой службы по делу о взрыве в жилом доме
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ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Мастера ремонтно-эксплуатационной службы «Газпром газораспределение Махачкала» отправили в СИЗО в рамках дела о взрыве газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики Дагестан в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что соответствующее решение принял Ленинский районный суд Махачкалы.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 мая 2025 года», — говорится в тексте.

По данным пресс-службы, в отношении арестованного мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме, расположенном на Гапцахской улице в Махачкале, произошел утром 25 марта. Министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Состояние одной из раненых — хозяйки квартиры, где произошел взрыв — оценивается как тяжелое.

На этом фоне региональная прокуратура организовала проверку. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

Как стало известно, здание не было введено в эксплуатацию. Несмотря на это, в нем жили люди, а также продавались квартиры.

Ранее в мэрии Махачкалы оценили последствия взрыва газа в многоквартирном доме.

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