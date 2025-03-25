В Дагестане возбуждено уголовное дело после пожара в многоквартирном доме

В Республике Дагестан завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская в Махачкале из-за утечки бытового газа произошел хлопок газовоздушной смеси, а затем пожар.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

До этого махачкалинские Telegram-каналы сообщили о пожаре после взрыва в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный. Очевидцы услышали взрыв около 9:00 мск. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив.

В минздраве региона сообщали о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Позже стало известно, что дом, в котором произошло ЧП, не был введен в эксплуатацию.

Ранее на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей.