В доме в Махачкале, в котором взорвался газ, не должно было быть жильцов

Мэрия Махачкалы: дом, в котором взорвался газ, не ввели в эксплуатацию

Многоэтажный дом в Махачкале, в котором утром 25 марта взорвался газ, не был введен в эксплуатацию. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

«Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены», — сказал собеседник агентства.

Ранее махачкалинские Telegram-каналы сообщили о пожаре после взрыва в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный. Очевидцы услышали взрыв около 9:00 мск. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив.

После этого МЧС России сообщило, что в Махачкале сотрудники ведомства ликвидируют последствия взрыва газа в многоэтажке.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку.

Ранее на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей.