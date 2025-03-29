В Турции арестовали шведского журналиста

Шведского журналиста Кая Йоакима Медина арестовали в Турции по обвинению в терроризме и оскорблении президента страны. Об этом пишет газета Sabah.

По данным издания, журналист прибыл в Стамбул, что бы освещать акции протеста, связанные с арестом мэра города Экрема Имамоглу.

Отмечается, что арест журналиста связан с расследованием генпрокуратуры Анкары, которое ведется с января 2023 года.

До этого исполняющим обязанности мэра Стамбула был избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Нури Аслан

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции.