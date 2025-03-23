Лишили диплома и обвинили в коррупции: в Турции арестовали главного соперника Эрдогана

Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией, как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти блокируют дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по решению суда. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Ранее в суде прошел допрос политика. Имамоглу, который обвиняется в коррупции и содействию терроризму, отрицает обвинения в террористической деятельности.

19 марта турецкие власти задержали Экрема Имамоглу и еще 99 человек. По версии следствия, он использовал должностное положение, чтобы назначать людей на руководящие посты в муниципалитетах. Они якобы были вовлечены в финансовые махинации при проведении тендеров, отмывание денег и давление на бизнес, пишет газета Cumhuriyet.

Кроме того, Имамоглу подозревают в связях с террористами. Обвинение утверждает, что он и его администрация якобы имели договоренности с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Сам мэр назвал свое задержание политически мотивированным и отверг все обвинения.

Экрем Имамоглу — лидер Республиканской народной партии и считается одним из главных политических оппонентов Эрдогана. РНП имеет 128 из 600 мест в парламенте — это вторая по численности фракция.

Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году. В 2024 году в Турции прошли муниципальные выборы, на которых оппозиционным политикам удалось одержать победу над представителями правящей партии в Стамбуле и Анкаре.

Он стал единственным кандидатом от оппозиционной РНП на предстоящих выборах президента Турции. Они должны состояться в 2028 году, однако оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов.

Ранее университет Стамбула принял решение аннулировать диплом Имамоглу — это помешает ему баллотироваться на выборы президента, поскольку избираться на пост президента Турции могут только люди с высшим образованием.

Масштабные протесты

После ареста задержания Имамоглу в Турции прошли масштабные акции протеста. По данным СМИ, в ночь на 23 марта на улицы Стамбула вышли около 550 тыс. человек.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что по итогам ночных протестов силовиками были задержаны более 300 человек.

По его словам, власти будут пресекать любые попытки нарушения общественного порядка. Ерликая также призвал организаторов акций протеста задуматься о юридических последствиях.

Ранее в районе Сарачхане в Стамбуле полиция разогнала протестующих, применив водометы и перцовый газ. Кадры с места событий опубликовал телеканал Halk TV.

Лира рухнула, митинги запретили, соцсети заблокировали. Арестован главный соперник Эрдогана Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие... 22 марта 20:53

Издание Cumhuriyet также показало момент разгона толпы у акведука Валента, через который проходят дороги к мэрии и площади Таксим. По распоряжению властей полиция заблокировала этот маршрут. Демонстранты пытались прорвать металлические заграждения, но силовики оттеснили их, используя спецсредства.

Возле мэрии в парке Сарачхане, где проходит массовый митинг оппозиции, произошли столкновения. Вблизи стамбульского дворца правосудия произошел конфликт между адвокатами и полицией, которая ограничила доступ в здание. Ранее туда доставили задержанного мэра Экрема Имамоглу и других фигурантов дела.

Кроме того, в Анкаре силовики применили водометы и газ против сторонников Имамоглу, сообщает Halk TV.

На фоне протестов Высший совет по радио и телевидению распорядился прекратить прямые трансляции с мест протестов, митингов и из дворца правосудия в Стамбуле.

Вещание приостановили такие каналы, как TRT Haber, NTV, CNN Turk и другие. Однако в эфир продолжают выходить новостные выпуски с фотографиями произошедших событий, а также комментарии экспертов.

Издание Politico сообщает, что соцсеть X заблокировала аккаунты ряда турецких оппозиционных активистов. Ограничения действуют только в Турции, тогда как в других странах доступ к страницам сохраняется. При этом позднее власти Турции заявили, что не давали распоряжение прекратить трансляции оппозиционных акций протеста.