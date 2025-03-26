Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Стамбуле избрали и. о. мэра города

РИА: и. о. мэра Стамбула стал соратник задержанного Имамоглу Нури Аслан
close
Reuters

Исполняющим обязанности мэра Стамбула избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Нури Аслан. Он займет пост арестованного Экрема Имамоглу, передает РИА Новости.

Совет мэрии Стамбула огласил результаты голосования.

«За Нури Аслана проголосовало большинство членов совета — 177, он избран исполняющим обязанности мэра», — говорится в сообщении.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

На фоне произошедшего в Турции начались массовые акции протеста. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.

Ранее Имамоглу получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции по утверждению кандидата на досрочных президентских выборах.

Все новости на тему:
Задержание мэра Стамбула
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами