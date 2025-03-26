В Стамбуле избрали и. о. мэра города

РИА: и. о. мэра Стамбула стал соратник задержанного Имамоглу Нури Аслан

Исполняющим обязанности мэра Стамбула избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Нури Аслан. Он займет пост арестованного Экрема Имамоглу, передает РИА Новости.

Совет мэрии Стамбула огласил результаты голосования.

«За Нури Аслана проголосовало большинство членов совета — 177, он избран исполняющим обязанности мэра», — говорится в сообщении.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривается оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

На фоне произошедшего в Турции начались массовые акции протеста. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек.

Ранее Имамоглу получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции по утверждению кандидата на досрочных президентских выборах.