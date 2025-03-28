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Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по делу об оправдании терроризма

РЕН ТВ: мужчину из Комсомольска-на-Амуре задержали за оправдание терроризма
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Согласно информации источника канала, мужчина на своей странице опубликовал пост с оправданием деятельности участников организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Подозреваемый, говорится в сообщении, высказывался в поддержку экстремистов и одобрял терроризм.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали. У него дома прошли обыски, пишет РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что в Ленинградской области задержали мужчину, который в 2018 году прокомментировал теракт в здании ФСБ в Архангельске.

В октябре 2018 года он назвал «героем» 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в здании УФСБ, в результате которого пострадали трое сотрудников ведомства. Также россиянин писал, что у организатора взрыва, «стальные яйца». Эксперты нашли в комментарии россиянина признаки оправдания теракта и возбудили уголовное дело.

19 марта стало известно, что житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом по делу об оправдании терроризма. По данным следствия, в ноябре 2022 года фигурант опубликовал в интернете изображение и текст с положительной оценкой некоего человека, совершавшего массовые расправы над людьми. Также в 2012 и 2023 годах он выложил в социальных сетях пост с высказываниями, разжигающими межнациональную рознь.

Ранее по аналогичному обвинению российскую журналистку, уезжавшую из России после начала СВО, задержали в Якутске.

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