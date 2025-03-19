В Петербурге будут судить мужчину за посты с оправданием терроризма

СК РФ: житель Петербурга предстанет перед судом по делу об оправдании терроризма

Житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга предстанет перед судом по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по городу в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. В настоящее время гражданин находится в СИЗО.

По данным следствия, в ноябре 2022 года фигурант опубликовал в интернете изображение и текст с положительной оценкой некоего человека, совершавшего массовые расправы над людьми. Более того, в 2012 и 2023 годах он выложил в социальных сетях пост с высказываниями, разжигающими межнациональную рознь.

Как отметили в ведомстве, специалисты уже завершили расследование уголовного дела.

«Собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем <...> дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в публикации.

19 марта президент РФ Владимир Путин потребовал решительно бороться с экстремизмом в стране. В том числе это касается публичных призывов к терроризму и попыток дестабилизировать общественно-политическую обстановку.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на четыре года по делу об оправдании терроризма.