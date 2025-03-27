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Жителя Ленобласти задержали за комментарий шестилетней давности

Жителя Ленинградской области задержали за оправдание теракта в Архангельске
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РИА Новости

В Ленинградской области задержали мужчину, который в 2018 году прокомментировал теракт в здании ФСБ в Архангельске. По данным Baza, его подозревают в оправдании терроризма.

Утром 21 марта силовики задержали 26-летнего местного жителя. Поводом для задержания стал его комментарий шестилетней давности.

В октябре 2018 года он назвал «героем» 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в здании УФСБ, в результате которого пострадали трое сотрудников ведомства. Также россиянин писал, что у организатора взрыва, «стальные яйца».

Эксперты нашли в комментарии россиянина признаки оправдания теракта и возбудили уголовное дело. В квартире задержанного провели обыск и изъяли всю технику. Ведется следствие.

Ранее по аналогичному обвинению российскую журналистку, уезжавшую из России после начала СВО, задержали в Якутске.

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