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Путин оценил продолжительность жизни в Ленобласти

Путин отметил опережающий рост продолжительности жизни в Ленобласти
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Ленинградская область демонстрирует опережающие темпы роста продолжительности жизни, а ее инвестиционные проекты создают прочную основу для будущего. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором региона Александром Дрозденко, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что позитивная динамика в сфере здравоохранения и социальной поддержки напрямую влияет на качество жизни населения.

«Ленобласть имеет хорошие заделы по инвестпроектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее», — сказал президент.

Глава государства также высказался о продолжительности жизни в регионе.

«Рост продолжительности жизни — важный показатель эффективности социальной политики. Инвестиции в инфраструктуру, медицину и экономику делают регион привлекательным для развития», — отметил Путин.

В октябре прошлого года Путин назвал народосбережение самой важной задачей, стоящей перед руководством страны. Он отметил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет.

Ранее Путин с шуткой ответил на вопрос моряка о переговорах России и США.

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