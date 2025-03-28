Путин с шуткой ответил на вопрос моряка о переговорах России и США

Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США

Президент России Владимир Путин во время встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» посоветовал своим собеседникам не обращать внимания на новости о переговорах России и США. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Просто несите службу и все», — отшутился он в ответ на вопрос одного из присутствующих о ходе переговоров.

Президент обратил внимание, что в мире и так внимательно следят за переговорами двух стран.

До этого Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что российские войска добьют ВСУ.