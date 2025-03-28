Стало известно о состоянии жительницы Татарстана, которая выжила на батискафе в Египте

Педиатр из Республики Татарстан Кристина Валиуллина, которая считалась невыжившей при крушении туристического батискафа в египетской Хургаде, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в своем Telegram-канале.

«Главный врач и педиатр общались по телефону, состояние врача стабильное, угрозы жизни нет. Двое детей также находятся в больнице», — написал глава ведомства.

Он добавил, что не имеет информации о состоянии супруга пострадавшей, но выразил надежду на лучшее.

ЧП произошло 27 марта в километре от берега египетского курорта Хургада. По предварительной версии, которую назвал Telegram-канал Baza, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф. В итоге, батискаф перевернулся, в салоне произошла разгерметизация.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело в связи со случившимся.

28 марта генеральный консул России Виктор Воропаев заявил, что батискаф «Синдбад» начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду.

В этот же день стало известно, что при крушении батискафа в Египте выжили отец и сын из Выборга Ленинградской области, они находятся в больнице. Мать и еще двоих детей спасти не удалось.

Ранее россиянка рассказала о состоянии батискафа «Синдбад» до инцидента в Хургаде.