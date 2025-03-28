При крушении батискафа в Египте выжили отец и сын из России

В Хургаде при крушении батискафа выжили отец и сын из Выборга

В египетской Хургаде при крушении батискафа выжили отец и сын из Выборга Ленинградской области, они находятся в больнице. Мать и еще двоих детей спасти не удалось, сообщает администрация Выборгского района в группе «Вконтакте».

«‎Администрация Выборгского района ищет родственников семьи — будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

ЧП произошло 27 марта в километре от берега египетского курорта Хургада. По предварительной версии, которую назвал Telegram-канал Baza, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф. В результате батискаф перевернулся, в салоне произошла разгерметизация.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело в связи со случившимся. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

28 марта генеральный консул России Виктор Воропаев заявил, что батискаф «Синдбад» начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду.

Ранее сообщалось, что девочка осталась сиротой после крушения батискафа в Египте.