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Стало известно о множестве пострадавших при землетрясении в Мьянме

AFP: в результате землетрясения в Мьянме госпитализировано множество людей
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Global Look Press

Множество пострадавших поступили в одну из больниц столицы Мьянмы после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В материале при этом не говорится о характере и тяжести травм пострадавших.

28 марта на территории Мьянмы произошли два мощных землетрясения. По различным данным, магнитуда первого составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП. На фоне землетрясения жителей высотных домов попросили покинуть помещения, метро в городе прекратило работу, а на дорогах появились глухие пробки. Также в Таиланде временно остановили работу аэропорты.

Посольство России в настоящее время выясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения.

Ранее эвакуацию россиян из отеля в Бангкоке при землетрясении сняли на видео.

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