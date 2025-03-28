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Эвакуацию россиян из отеля в Бангкоке при землетрясении сняли на видео

На видео попал момент эвакуации россиян при землетрясении в Бангкоке
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Athit Perawongmetha/Reuters

Момент эвакуации туристов, в том числе и россиян, из отеля во время мощного землетрясения в Бангкоке попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах можно увидеть, как толпа людей выбегает из здания на улицу. Несмотря на ситуацию, люди сохраняют спокойствие и делятся друг с другом впечатлениями. Кто-то даже снял происходящее на телефон.

«У нас все трясется. Что здесь землетрясения бывают? Ужас», — прокомментировала ситуацию россиянка.

Мощное землетрясение произошло в Бангкоке 28 марта в 13:30 по местному времени (09:30 мск). По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 7,3 и 6,4. В метеорологическом департаменте Таиланда предупредили население и туристов о возможных афтершоках.

Из-за сильного землетрясения временно приостановили работу аэропорты в Таиланде.

Во время толчков обрушилось одно из строящихся зданий в Бангкоке. Столб пыли, поднявшийся в воздух, было видно из разных точек города. По данным Agency France Press (AFP), под завалами могут находиться не менее 43 рабочих.

Ранее у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.

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