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Посольство РФ проясняет ситуацию о пострадавших гражданах после землетрясения в Таиланде

ТАСС: посольство РФ выясняет ситуацию о пострадавших от землетрясения в Таиланде
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Ann Wang/Reuters

Посольство России выясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде. Об этом корреспонденту сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин в беседе с ТАСС.

«Мы выясняем ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде. В Бангкоке ощущались сильные толчки на территории посольства», — рассказал он агентству.

До этого сообщалось, что в Бангкоке начали эвакуацию жителей из высотных домов из-за землетрясения магнитудой 7,7. Землетрясение началось в 13:30 по местному времени (09:30 мск). По данным агентства Associated Press, подземные толчки продолжались около 10 минут.

По данным Telegram-канала Mash, в результате землетрясения в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание. Журналисты отметили, что столб пыли было видно из разных точек города, о пострадавших неизвестно.

26 марта в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее у побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.

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