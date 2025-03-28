В Бангкоке объявили режим ЧП из-за землетрясения

Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке из-за землетрясения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные AFP.

На фоне землетрясения жителей высотных домов попросили покинуть помещения, метро в городе прекратило работу, а на дорогах появились глухие пробки. Также в Таиланде временно остановили работу аэропорты.

Землетрясение магнитудой 7,7 началось в 13:30 по местному времени (09:30 мск). Подземные толчки продолжались около 10 минут. Позднее произошли повторные толчки магнитудой 6,4. В метеорологическом департаменте Таиланда предупредили о возможных афтершоках. При этом эпицентр толчков находился в соседней Мьянме.

До этого сообщалось, что в Бангкоке обрушилось строящееся здание. Под завалами могут находиться люди. Столб пыли после крушения бетонной конструкции распространился на несколько километров.

Ранее российские туристы рассказали, что в Бангкоке дома ходили ходуном из-за землетрясения.