В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8.

18 марта сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения находился у острова Суматра на глубине 158 км.

9 марта у принадлежавших Японии островов Рюкю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.

Ранее у побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.