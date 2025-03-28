В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились в целях безопасности ранним утром 28 марта и были отменены в 8:10 мск.

В ночь на 28 марта в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Позднее в сети появилось видео взрывов над Саратовской областью в момент атаки БПЛА.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. Как сообщал Роман Бусаргин, повреждения получили около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара беспилотника были выбиты окна в Энгельсской городской больнице. В Энгельсском районе после атаки ВСУ ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что жители Энгельса, которых затронула атака дронов ВСУ, получат выплаты.