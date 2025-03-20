Больница в Энгельсе повреждена после атаки беспилотников, есть пострадавшие

В результате атаки БПЛА частично выбиты окна в Энгельсской городской больнице

Энгельсская городская больница получила повреждения при атаке украинских беспилотников на город, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1», — написал он, уточнив, что пострадала женщина. В данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь.

При падении обломков беспилотника, добавил губернатор региона, есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Никто не пострадал.

Ранее в Саратовской области была объявлена угроза атаки беспилотников.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.

По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников. Местные жители слышали не менее четырех взрывов.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по станции «Кавказская» угрожает доходам акционеров из США.