Губернатор Саратовской области сообщил о самой массированной за все время атаке ВСУ

В ночь с 19 на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, экстренные службы в обоих городах работают в усиленном режиме, а местные власти с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов. В городе повреждены около 30 частных и дачных домов,

Вместе с этим из-за атак беспилотников временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова. Этой ночью два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских беспилотников на Энгельс. Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников также никто не пострадал, добавил он.

Бусаргин также писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.