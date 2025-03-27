Жители Энгельса, которых затронула атака дронов ВСУ, получат выплаты

Жители Энгельса в Саратовской области, чьи дома были повреждены во время атаки украинских беспилотников, смогут получить материальную помощь в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы», — написал Бусаргин.

Граждане смогут получить выплаты из регионального бюджета после оценки ущерба и рассмотрения заявления. Бусаргин отметил, что до 100 тысяч рублей полагается за поврежденный автомобиль. До 150 тысяч можно получить за дачный домик и до 250 тысяч — за поврежденный жилой дом.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. Как сообщал Роман Бусаргин, повреждения получили около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара беспилотника были выбиты окна в Энгельсской городской больнице. В Энгельсском районе после атаки ВСУ ввели режим ЧС.

Ранее житель Энгельса рассказал подробности атаки дронов.