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Момент атаки БПЛА над Саратовской областью попал на видео

Появилось видео взрывов над Саратовской областью в момент атаки БПЛА

В сети появились кадры с моментом взрыва в Саратовской области, где ранее была объявлена угроза атаки беспилотников. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал ЧП Саратов.

По данным канала, звуки взрывов слышали жители Энгельса и Саратова. По информации журналистов, средства противовоздушной обороны (ПВО) работают над рекой Волгой, протекающей между городами.

Местные жители отметили, что насчитали от восьми до десяти взрывов. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, соответствующее сообщение передало министерство обороны России. Он отметил, что все экстренные службы приведены в боевую готовность.

После этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова введели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил о десятках сбитых за ночь беспилотниках ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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