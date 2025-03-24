Поджог автомобиля на парковке во Владивостоке попал на видео

Во Владивостоке на видео попал поджог автомобиля на парковке

Во Владивостоке ночью 24 марта неизвестный сбросил на автомобили емкость с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Охраняемая стоянка находилась на крыше гаражного кооператива, ночью с яруса ниже кто-то забросил на нее емкость с зажигательной смесью и убежал. От этого и начали загораться автомобили», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как загорается машина, при этом пламя начинает распространяться и на соседние автомобили.

По словам местных жителей, машины на парковке загорелись около пяти утра.

До этого сообщалось, что огонь повредил как минимум 30 транспортных средств. Пожарные потушили возгорание. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителя.

Кроме того, в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Audi. Огонь тушили десять спасателей. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее на МКАДе загорелся грузовик.