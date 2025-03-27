Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге автомобилей

Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге 22 машин на автостоянке
close
Прокуратура Приморского края

Предполагаемые поджигатели автостоянки, из-за действий которых во Владивостоке сгорело 22 припаркованных автомобиля, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

В публикации отмечается, что злоумышленниками оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока, которые были исполнителями преступления, а также 47-летний заказчик. В пресс-службе подчеркнули, что все задержанные были ранее судимы.

В ведомстве подчеркнули, что двое жителей Владивостока согласились исполнить заказ на поджог автомобилей, который был осуществлен с помощью пятилитровой канистры бензина и подожженной перчатки.

Задержание провели сотрудники ФСБ и Росгвардии. Подозреваемые сознались в содеянном. Расследование продолжается, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что во Владивостоке ночью 24 марта неизвестный сбросил на автомобили емкость с зажигательной смесью.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как загорается машина, при этом пламя начинает распространяться и на соседние автомобили.

Ранее на МКАД загорелся грузовик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами