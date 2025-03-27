Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге автомобилей

Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге 22 машин на автостоянке

Предполагаемые поджигатели автостоянки, из-за действий которых во Владивостоке сгорело 22 припаркованных автомобиля, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

В публикации отмечается, что злоумышленниками оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока, которые были исполнителями преступления, а также 47-летний заказчик. В пресс-службе подчеркнули, что все задержанные были ранее судимы.

В ведомстве подчеркнули, что двое жителей Владивостока согласились исполнить заказ на поджог автомобилей, который был осуществлен с помощью пятилитровой канистры бензина и подожженной перчатки.

Задержание провели сотрудники ФСБ и Росгвардии. Подозреваемые сознались в содеянном. Расследование продолжается, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что во Владивостоке ночью 24 марта неизвестный сбросил на автомобили емкость с зажигательной смесью.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как загорается машина, при этом пламя начинает распространяться и на соседние автомобили.

Ранее на МКАД загорелся грузовик.