Мать-одиночка, потерявшая машину при пожаре, получила тысячу заказов на меренги

В Приморье мать-одиночка получила тысячу заказов на меренги после пожара авто

Жительница Владивостока, потерявшая автомобиль при пожаре на автостоянке, призвала вместо помощи деньгами заказывать у нее меренги, на просьбу откликнулись тысяча человек. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Накануне неизвестный кинул коктейль Молотова на охраняемой парковке на Надибаидзе. Огонь уничтожил 22 машины, в том числе Toyota Harrier Анны Мироновой», — отмечается в публикации.

Анна, которая воспитывает одна двоих детей, обратилась к людям через соцсети и попросила покупать десерты, которая она готовит. От материальной помощи женщина отказалась. За сутки ее пост набрал почти миллион просмотров и около тысячи заказов, заказчики готовы дождаться своей очереди.

Пожар на автостоянке во Владивостоке произошел накануне.

Ранее в Сеуле мотоциклист провалился в 20-метровую воронку, которая образовалась на проезжей части.