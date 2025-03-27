Поджигатели 22 автомобилей во Владивостоке извинились на камеру

Во Владивостоке поджигатели 22 автомобилей записали видео с извинениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Автомобиль изначально планировали поджечь один, но вышло у них совсем не по плану. В полиции уточняют, что причиной поджога стал личный конфликт», — говорится в сообщении.

В сети опубликовали видео, на котором нарушители извиняются за поджог автомобилей. По словам приморцев, они раскаиваются в содеянном.

До этого сообщалось, что ночью 24 марта неизвестный сбросил на автомобили емкость с зажигательной смесью. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как загорается машина, при этом пламя начинает распространяться и на соседние автомобили.

По словам местных жителей, машины на парковке загорелись около пяти утра.

Кроме того, жительница Владивостока, потерявшая автомобиль при пожаре на автостоянке, призвала вместо помощи деньгами заказывать у нее меренги, на просьбу откликнулась тысяча человек.

Ранее возгорание автомобиля парализовало движение транспорта на Киевском шоссе.