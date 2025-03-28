Путин оценил современную молодежь

Путин похвалил современную молодежь: ни в чем не уступает предыдущим поколениям

Современная молодежь ни в чем не уступает предыдущим поколениям, а даже превосходит их. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс, пишет ТАСС.

«Новые поколения не только ни в чем не уступают предыдущим, а наоборот. Имею в виду все, что связано с прогрессом, получением новых знаний, навыков, с технологическими возможностями», — сказал глава государства.

По его словам, молодежь добивается больших успехов «и на поле боя, и в науке, и в спорте, и в общественной жизни».

Путин выразил уверенность, что новое поколение сумеет создать «оптимальные условия для будущего страны». Со своей стороны президент пообещал «делать все для того, чтобы это состоялось».

26 марта Путин заявил, что вина за отсутствие у подрастающего поколения интереса к теме Великой Отечественной войны лежит на взрослых, поскольку они не уделяли этому достаточного внимания. Глава государства рассказал, что недавно детям показывали ролики о блокаде Ленинграда и «это не вызывало у них отклика». В настоящее время дело обстоит уже по-другому, подчеркнул он.

До этого Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. По его словам, группа должна будет объединять, координировать усилия представителей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, а также органов власти.

Ранее Путин заявил о необходимости наращивания инфраструктуры «Движения первых».