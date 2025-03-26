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Путин заявил о необходимости наращивания инфраструктуры «Движения первых»

Путин: необходимо совершенствовать и наращивать инфраструктуру «Движения первых»
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Михаил Метцель/РИА Новости

Необходимо совершенствовать и наращивать инфраструктуру общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации в национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения. Оно должно быть везде, где есть дети и подростки», — отметил он.

Кроме того, молодежная организация должна давать равные возможности ребятам повсеместно, на всей территории России, подчеркнул Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что «Движение первых» включает 11 млн человек.

«Это уже так, приличная армия целая», — добавил Путин.

20 марта председатель правления «Движения первых» Артур Орлов сообщил, что возраст молодежи в РФ нужно поднять хотя бы до 40 лет. Увеличивать максимальный возраст участников молодежного движения с 25 лет не планируют. Молодые люди старше 25 лет могут участвовать в проектах Росмолодежи, где возрастной порог составляет 35 лет, добавил Орлов.

Ранее Путин заявил, что молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации.

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