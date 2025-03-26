Путин предложил создать группу по вопросам системы воспитания

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Его слова приводит РИА Новости.

«Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания», — сказал он.

По его словам, группа должна будет объединять, координировать усилия представителей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, а также органов власти.

В среду, 26 марта, президент России Владимир Путин посещает Национальный центр «Россия», где проходит съезд движения детей и молодежи «Движение первых». Национальный центр «Россия» расположен на Красной Пресне. Путин впервые ознакомился с его экспозицией, хотя уже приезжал в здание в декабре прошлого года, когда там проходил съезд партии «Единая Россия».

Ранее в РАН выступили за увеличение возраста молодежи.