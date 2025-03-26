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Путин предложил создать группу по вопросам системы воспитания

Путин предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Его слова приводит РИА Новости.

«Считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания», — сказал он.

По его словам, группа должна будет объединять, координировать усилия представителей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, а также органов власти.

В среду, 26 марта, президент России Владимир Путин посещает Национальный центр «Россия», где проходит съезд движения детей и молодежи «Движение первых». Национальный центр «Россия» расположен на Красной Пресне. Путин впервые ознакомился с его экспозицией, хотя уже приезжал в здание в декабре прошлого года, когда там проходил съезд партии «Единая Россия».

Ранее в РАН выступили за увеличение возраста молодежи.

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