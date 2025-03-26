Путин объяснил, на ком лежит вина за отсутствие у детей интереса к теме ВОВ

Путин: вина за отсутствие у детей интереса к теме ВОВ лежит на взрослых

Вина за отсутствие у подрастающего поколения интереса к теме Великой Отечественной войны (ВОВ) лежит на взрослых, поскольку они не уделяли этому достаточного внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, пишет ТАСС.

Глава государства рассказал, что недавно детям показывали ролики о блокаде Ленинграда и «это не вызывало у них отклика». В настоящее время дело обстоит уже по-другому, подчеркнул Путин.

«Дети не виноваты, это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому», — добавил президент.

27 января во время поездки в Санкт-Петербург Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Кроме того, он подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Как сообщали «Известия», Путин обращал внимание на патриотическое воспитание в школах. Глава государства подчеркивал, что оно должно быть искренним, доходчивым и умеренным. Такие базовые вещи родители должны объяснять и прививать своим детям в раннем возрасте, сказал он.

Ранее Путин организовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов.