Российский врач выжила после крушения батискафа в Египте

SHOT: врач из Татарстана Валиуллина выжила после крушения батискафа в Хургаде

Кристина Валиуллина, врач из Татарстана, выжила после крушения батискафа около побережья египетского курорта Хургада. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, жизни женщины и ее детей ничего не угрожает. В результате ЧП с батискафом погиб ее муж Равиль Валиуллин.

До этого SHOT писал, что на борту ботискафа вместе с супругами была их дочь и родственница. Журналисты утверждали, что взрослые погибли, а девочка и родственница были госпитализированы.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 российских туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.