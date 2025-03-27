В Челябинской области свыше 30 человек эвакуировались из дома после взрыва газа

МЧС: в Челябинской области 33 человека эвакуировались из дома после хлопка газа

В поселке Красногорский Челябинской области 33 человека эвакуировались из дома после взрыва газа. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Самостоятельно из жилого дома эвакуировались 33 человека, в том числе восемь детей», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:34 по московскому времени.

Жильцов дома разместят в пункте временного размещения на базе Дворца культуры имени Ленина и в квартире маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек.

Незадолго до этого сообщалось, что в поселке Красногорский произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. По информации МЧС, дом получил существенные повреждения — стекла оказались выбиты, а межквартирные и межкомнатные перегородки были разрушены. Пострадали три человека, их доставили в медицинское учреждение. Одну женщину спасти не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий взрыва привлекли 19 специалистов и пять единиц техники.

В ночь на 5 марта взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченск в Краснодарском крае. В МЧС России рассказали, что в результате происшествия пострадали три человека. По словам главы Белореченского района Сергея Сидоренко, у одного из граждан — 32-летнего мужчины — были диагностированы ожоги 70% тела.

Ранее в Тобольске арестовали двух человек в рамках уголовного дела, возбужденного после взрыва газа в жилом доме.