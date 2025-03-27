Стало известно о пострадавших при взрыве в жилом доме в Челябинской области

МЧС РФ: три человека получили травмы при взрыве в доме в Челябинской области

Три человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в поселке Красногорский в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в одной из квартир на втором этаже здания произошел взрыв газа. На этом фоне дом получил существенные повреждения — стекла оказались выбиты, а межквартирные и межкомнатные перегородки были разрушены.

«Пострадали три человека (доставлены в медицинское учреждение)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще одну женщину спасти не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий взрыва привлекли 19 специалистов и пять единиц техники.

О взрыве в жилом доме в поселке Красногорский стало известно днем 27 марта. Одним из первых об этом написал Telegram-канал 74.RU, подписчики которого сразу предположили, что причиной послужила утечка газа.

12 марта в городе Тобольск, расположенном в Тюменской области, произошел взрыв газа в частном жилом доме. В результате травмы получили женщина и семилетний мальчик, которых доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь ребенка в течение нескольких дней, но спасти его не удалось.

Ранее в Тобольске арестовали двух человек в рамках уголовного дела, возбужденного после взрыва газа в жилом доме.