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Суд арестовал двух жителей Тобольска после взрыва газа в доме

Суд отправил под домашний арест двух человек после взрыва газа в доме в Тобольске
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Тобольский городской суд отправил под домашний арест двух человек в рамках уголовного дела по статье УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Тюменской области.

Отмечается, что сварщик Никита Константинов и Сергей Полуянов будут находиться под домашним арестом 1 месяц и 27 дней, до 11 мая 2025 года.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия установлено, что на газопроводе по переулку Рощинский в Тобольске были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В результате работ произошла утечка газа, скопления которого сдетонировали и привели к взрыву в жилом доме.

12 марта в доме на Октябрьской улице в Тобольске произошел взрыв. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после этого начался пожар. Пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате инцидента получило повреждение остекление в соседних многоквартирных домах.

Образовавшийся пожар локализовали на площади 100 квадратных метров и потушили. Позднее в правительстве Тюменской области сообщили, что жилой дом на Октябрьской был полностью разрушен в результате взрыва газа.

Ранее на видео попало, как неуправляемый автомобиль наехал на женщину после взрыва в Тобольске.

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