Жильцам дома в Белореченске направят 11,7 млн рублей после взрыва газа

Власти Краснодарского края выделили 11,7 миллиона рублей на компенсации жильцам дома, который частично обрушился в результате взрыва газа в Белореченске 5 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«На компенсации жильцам пострадавшего в Белореченске дома направят 11,7 миллиона рублей краевых средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченск, расположенном в Краснодарском крае, произошел в ночь на 5 марта. После этого в одном из подъездов здания обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате происшествия пострадали три человека. По словам главы Белореченского района Сергея Сидоренко, у одного из граждан — 32-летнего мужчины — были диагностированы ожоги 70% тела. В настоящий момент он находится в реанимации.

Из-за случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Белореченске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением жилого дома.