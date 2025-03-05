В МЧС уточнили данные о пострадавших при взрыве газа в жилом доме на Кубани

МЧС: три человека пострадали во время взрыва газа в кубанском Белореченске

Три человека пострадали во время взрыва газа в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, после инцидента в пункты временного размещения распределили 25 человек, в том числе пятеро детей.

На месте обрушения работают 140 сотрудников и 38 единиц техники, заключили в МЧС.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко сообщал, что один из пострадавших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. В жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы.