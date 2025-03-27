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Стали известны дата и место прощания с военкором Первого канала Прокофьевой

Прощание с военкором Прокофьевой пройдет 30 марта на Троекуровском кладбище
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Telegram-канал Журналистка | Z |

Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, которая погибла во время атаки ВСУ в Белгородской области, состоится 30 марта. Об этом сказала ведущая в эфире телеканала.

«Прощание с нашим военкором Анной Прокофьевой состоится в это воскресенье в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища», — сообщила ведущая.

Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине в Белгородской области. Журналистке было 35 лет, она погибла незадолго до своего 36-летия. На Первом канале она работала с 2023 года и вела репортажи из зоны СВО. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора.

Также в ходе этой атаки ВСУ пострадал оператор Первого канала Дмитрий Волков, который работал с Прокофьевой. Он получил минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Его состояние оценивается как тяжелое.

26 марта было принято решение эвакуировать Волкова на лечение в больницу Москвы.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим прицельно уничтожает журналистов.

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