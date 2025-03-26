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Хинштейн рассказал о пострадавшем в Белгородской области операторе Первого канала

Хинштейн: пострадавший оператор Первого канала находится в тяжелом состоянии
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, подорвавшийся на мине в Белгородской области вместе с корреспонденткой Анной Прокофьевой, получил серьезные ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, оператора доставят на лечение в Курскую областную больницу. У мужчины зафиксировали минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Оператора сначала доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. Врачебный консилиум будет решать вопрос об отправке журналиста на лечение в Москву, добавил Хинштейн.

Помимо Волкова, на мине подорвалась военкор Анна Прокофьева. Ее спасти не удалось. Журналистке было 35 лет. На «Первом» она вела репортажи из зоны СВО с 2023 года, а до этого работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня».

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