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Подорвавшегося на мине ВСУ оператора Первого канала эвакуируют в Москву

Минздрав: оператора Первого канала Волкова эвакуируют на лечение в Москву
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Depositphotos

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, эвакуируют на лечение в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — рассказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что врачам Курска, куда оператор поступил после ранения, удалось стабилизировать его состояние. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

До этого временно исполняющий обязанности Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшего при атаке ВСУ Дмитрия Волкова подключили к ИВЛ. У него диагностированы минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Оператор получил тяжелые травмы, подорвавшись на вражеской мине. Вместе с ним была корреспондент Первого канала, 35-летняя Анна Прокофьева, она не выжила. В МИД России заявили, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК возбудил дело после атаки на журналистов Первого канала в Белгородской области.

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