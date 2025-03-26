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СК возбудил дело после гибели корреспондента Первого канала в Белгородской области

СК возбудил дело после гибели корреспондента Первого канала Прокофьевой
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Telegram-канал Журналистка | Z |

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в результате подрыва на вражеской мине. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет квалифицировал инцидент по ст. 205 («террористический акт») и ст. 144 УК РФ («воспрепятствование работе СМИ»).

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа ВСУ, причастные к преступлению», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба Первого канала подтвердила гибель Прокофьевой. Помимо погибшей журналистки, пострадал оператор Дмитрий Волков, который работал с ней.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», владела испанским языком и ранее работала в испанской редакции «России Сегодня». На Первом канале она освещала спецоперацию с 2023 года.

Ранее Захарова обвинила Украину в прицельном уничтожении журналистов.

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