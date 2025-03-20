Режим ЧС ввели в Энгельсском районе из-за атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава района Максим Леонов в своем Telegram-канале.

«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — написал Леонов.

Он добавил, что работа по устранению последствий атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальных учреждениях продолжается.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Кроме того, небольшие повреждения получили два детских сада и школа при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс. В них частично выбило окна. По словам Бусаргина, детей в этот момент в учреждениях не было, сотрудники также не пострадали. В городе отменили занятия в школах, они пройдут в дистанционном формате.

Бусаргин заявил, что экстренные службы в Саратове и Энгельсе работают в усиленном режиме. Введены временные ограничения в работе аэропорта Саратова.

Ранее житель Энгельса рассказал подробности атаки дронов.