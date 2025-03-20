«Горящие брызги от БПЛА»: очевидец — об атаке дронов на Энгельс

Житель Энгельса рассказал, что у него дрожали окна во время атаки дронов

Житель города Энгельса Саратовской области Артем (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что рано утром во время атаки беспилотников услышал два сильных хлопка, а позже зазвучала сирена. По его словам, один из дронов упал вблизи городской больницы — из-за ударной волны задрожали окна в квартире Артема.

«В районе полшестого утра услышал звук двигателя БПЛА, где-то сверху пролетел на низкой высоте, в сторону аэродрома, через секунд 15–20 сильный хлопок и горящие брызги от БПЛА за больницей, от взрывной волны сильно задрожали окна, отбежал от них. Было ощущение, что попало в саму больницу. Но, как оказалось, чуть дальше над прилегающими гаражами произошла детонация. Видимо, был сбит или задел что-то, столбы. Испугался больше всего за тех людей, кто в больнице», — сказал он.

Артем добавил, что после этого слышал работу ПВО и взрывные звуковые волны. Также, по его словам, были видны вспышки над аэродромом.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время. По его словам, при атаке БПЛА повреждения получила Энгельсская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина. Также два детских сада и школа в Энгельсе получили небольшие повреждения при атаке беспилотников.

Губернатор отметил, что экстренные службы в обоих городах работают в усиленном режиме, а местные власти с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.