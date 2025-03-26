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Причиной стрельбы у ЖК в Подмосковье было покушение на сотрудника Минобороны

«Известия»: в Подмосковье произошло покушение на сотрудника Минобороны
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Depositphotos

Покушение на сотрудника Минобороны России стало причиной стрельбы возле подмосковного жилого комплекса «Ольгино парк» в Железнодорожном. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, сотрудник ведомства получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь, отметило издание.

Утром 26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные устроили стрельбу в жилом комплексе «Ольгино парк». Отмечается, что несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный открыл стрельбу. Затем из машины вышли охранники мужчины и открыли ответный огонь. Инцидент попал на видео.

24 марта стало известно, что полицейские задержали в городе Артеме Приморского края мужчину за стрельбу из автомата в воздух. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина. Его доставили в отделение полиции, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.

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